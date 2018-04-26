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Sivrihisar’da traktör kazası, 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:13 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen traktör sürücüsünün hayatını kaybetmesine yol açtıKaza, ilyaspaşa Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen traktör sürücüsünün hayatını kaybetmesine yol açtı
Kaza, ilyaspaşa Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücü A.A., kendisine ait traktör ile tarlasında çalıştığı esnada aracın devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı. Günyüzü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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