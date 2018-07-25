Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist öldürüldü

HAKKARİ, (DHA)- KUZEY Irak'tan Türkiye'ye sızmak isteyen ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı 7. Alay Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu, Kuzey Irak Avaşin Basyan bölgesinden PKK'lı 4 teröristin Yüksekova İkiyaka köyüne sızma girişiminde bulunduğu İHA ile tespit edildi. Bunun üzerine yer ve konumları belirlenen teröristler bölgeye düzenlenen hava harekatıyla vurularak etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
CHP'de son dakika gelişmesi! Kılıçdaroğlu resti çekti
Meral Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti'den flaş karar
Türkiye'yi sarsan Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme!
Son dakika! Adnan Oktar'ın cephaneliği ortaya çıktı
Ölü sayısı 79'a ulaştı, felaket havadan böyle görüntülendi
Kiraya verdikleri daireyi 'randevu evi' olarak buldular
Müthiş değişim! Son halini gören tanıyamıyor
Mitolojik canavar Filipinler'de kıyıya vurdu!
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum