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Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 13:36 | Son Güncelleme

KUZEY Irak'tan Türkiye'ye sızmak isteyen ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ, (DHA)- KUZEY Irak'tan Türkiye'ye sızmak isteyen ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı 7. Alay Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu, Kuzey Irak Avaşin Basyan bölgesinden PKK'lı 4 teröristin Yüksekova İkiyaka köyüne sızma girişiminde bulunduğu İHA ile tespit edildi. Bunun üzerine yer ve konumları belirlenen teröristler bölgeye düzenlenen hava harekatıyla vurularak etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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