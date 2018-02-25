Şizofreni hastası anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü!

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Huzur Mahallesi Mandalinlik Sokak’taki sitede meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Deniz Çopur ile babası emekli öğretmen Tahsin ve annesi emekli bankacı Tuna Çopur arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
DHA'nın haberine göre Tartışma sırasında Deniz Çopur, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tahsin ve Tuna çifti yere yığılırken,kavga seslerini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler,Çopur çiftini yerde kanlar içerisinde yatarken bulup, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde,Tahsin ve Tuna çiftinin öldüğü saptandı.
Deniz Çopur, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çopur çiftinin cenazeleri,otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Bu arada Çopur ailesinin Ankara’da yaşadıkları ve İzmir’deki evlerine ara sıra geldikleri ifade edildi.
Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin
AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!
Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız
Üvey kardeşini dağ evine götürüp dehşeti yaşattı!
FETÖ kumpaslarının her ayağında rol aldı! Herkesi o götürüyordu, şimdi o gitti
Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı
Kaza yapan yakınının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi
Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti
Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!
İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı
CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum