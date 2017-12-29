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Skandal hastanede ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 07:49 | Son Güncelleme 2 saat önce

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde hastaneye giden 15 yaşındaki genç kızın hamile olduğu öğrenilmesi sonrasında, küçük kızın 16 yaşında M.Ç. ile imam nikahıyla birlikte yaşadıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’da iki ayrı ilçede 15 yaşındaki 2 ayrı kız çocuğu karın ağrısı şikayetiyle Akyazı Devlet Hastanesine gittikleri ve küçük kızların hamile oldukları ortaya çıkmıştı. Doktorlar durumu polis ekiplerine bildirmesi sonrasında savcılık konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Olay sonrası küçük kızlardan bir tanesi olan ve Karapürçek ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki B.D., isimli küçük kızın 16 yaşında ki M.Ç. ile imam nikahıyla birlikte yaşadıkları ortaya çıktı. Diğer küçük kız ile ilgili açıklama yapılmazken, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

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hamile sakarya çocuk gelin imam nikahı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
buluğ çağına girmiş herkes fiziksel ve zihinsel olarak çocukluktan çıkmıştır yetişkin sınıfındadır ve reşittir isteyen istediği gibi yaşar kimseyi alakadar etmez herkes işine baksın
klavye çocuğu.15 yaşındaki kızkardeşi mi 16 yaşında ki çocukla dinî nikahlarmisin öyle konuşuyorsun?YAZİKLAR OLSUN..BU EVLİLİK DEGİL RESMEN TECAVÜZ SAYILIR...
Sen 15 yaşında bir çocuğu karşına alip iki muhabbet et.Anlarsin çocuk mu yetişkin mi?Sizin sorun kundaktaki bebeği bile cinsel obje olarak görmeniz Allah ıslah etsin
Ulan 15 yasinda evlendiriliyor hamile kaliyor devlette muftulere nikah yetkisi verirken kucuk yasta evlenmelerin onune gecilecegini soylemisti buyur burdan yak.
Sakarya şaşırdık mı hayır ne imam nikahı tecavüz etmişler yazık olsun
Ailesi bilmiyormu bunu? Nasıl bu denli vurdumduymaz oldu anne babalar anlamak mümkün değil. Yazıkkk
Pes artık diyorum.
asıl o imamı bulmak lazım..
Evliliği, ilişkiyi yapabilecek kadar akıllı ilişki sonucu hamile kalınabileceğini bilecek kadar saf!? ya da bizi saf yerine koymak istiyorlar...şaka gibi (yine de kızın günahını almayım belki de zorla evlenmeye mecbur edilmiştir)
Sanki bu yaşlarda imam nikahı yapmadan beraber yaşayan yokmu?
yoogggaaaammmııınnnnaaaaaa. 15 yaşında hamile
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