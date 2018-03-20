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Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 21:28 | Son Güncelleme

Balçiçek İlter'in programına katılan hasta bakıcı, eskiden çalıştığı özel hastaneye istismara uğramış 20 aylık bir bebeğin getirildiğini ancak doktorların durumu polise bildirmediğini itiraf etti.

Star TV'de yayınlanan Balçiçek İlter'le Olay Yeri Programı'nda herkesin kanını donduran bir iddia gündeme geldi. 42 yaşındaki hasta bakıcı T.B., Bakırköy'de bulunan özel bir hastanede çalışırken, 2017 yılının yaz aylarında 2015 doğumlu H.K. adlı bir kız bebeğin solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye ailesi tarafından getirildiğini iddia etti.

TECAVÜZ TEŞHİSİ KONULDU

İddiaya göre kız bebek hastaneye gece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden 22.30'da getirildi. T.B. bebeğin bezini değiştirirken istismara uğradığını gördü. Doktorlar muayene sonrası H.K.'ye kronikleşmiş tecavüz vakası teşhisi koydu.

İHBAR ETTİĞİ İÇİN KOVULDU

Hasta bakıcı T.B.'nin iddiasına göre istismar vakası özel hastane tarafında polise bildirilmedi. Vicdan azabı duyan hasta bakıcı daha sonra 155'i arayarak kendisi ihbarda bulundu. T.B.'nin iddiasına göre istismar vakasını ihbar ettiği için 10 aydır çalıştığı hastaneden mobbing uygulanarak işinden kovuldu.

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