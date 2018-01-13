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Soba yakarken kıyafetleri alev alan yaşlı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 2 saat önce

Mesut IŞIK/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Yosma Yılmaz (74) iddiaya göre, yalnız yaşadığı evinde sobayı yakmaya çalışırken kıyafetlerinin alev alması sonucu yanarak yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Dilovası Kayapınar Mahallesi Esenler Sokak'ta meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Yosma Yılmaz, sabah kalktığında sobayı yakmak istedi. Yılmaz, bir anda alev alan sobanın kıyafetlerini tutuşturması sonucu panik yaptı. Evin kilitli kapısını açamayan Yosma Yılmaz, yanarak yaşamını yitirdi. Evden çıkan dumanları fark edip, kapıyı kırarak içeri giren bir genç, Yılmaz'ın cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İncelemenin ardından Yosma Yılmaz'ın cesedi morga kaldırılırdı, soruşturma başlatıldı.

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