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Soba zehirlenmesinde bir kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 23:04 | Son Güncelleme

Denizli’nin Tavas ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 75 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.Denizli’nin Tavas İlçesi Nikfer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki evinde yalnız yaşayan Gülizar Elbaşı’dan (75) haber alamayan yakınları, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Denizli’nin Tavas ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 75 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Denizli’nin Tavas İlçesi Nikfer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki evinde yalnız yaşayan Gülizar Elbaşı’dan (75) haber alamayan yakınları, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Elbaşı’yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen Elbaşı’nın cenazesi, incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

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