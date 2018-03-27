HABER

Sobadan çıkan kıvılcım sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

Kastamonu’da sobadan çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda iki ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da İsmailbey Mahallesi Kandil Sokak’ta Kamil Uçar’a ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Kastamonu’da sobadan çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda iki ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da İsmailbey Mahallesi Kandil Sokak’ta Kamil Uçar’a ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangın ahşap evi bir anda sararken yanda bulunan Mehmet Uçar’a ait evde alev aldı. Yangın esnasında evde bulunan Kamil Uçar ve eşi Fadime Uçar, mahallelinin yardımıyla evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, orman arasözleri ile ambulans sevk edildi. Yangın sonrası çıkan dumandan etkilenen ev sahibi Kamil Uçar ve eşi Fatma Uçar, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ve mahalleli, yangını söndürebilmek için adeta seferber oldu. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangında iki evde büyük oranda maddi hasar oluşurken, kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, mahalleli yangında dumandan etkilenen diğer evin sahibi Mehmet Uçar ve itfaiye ekiplerine ayran ikram etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.