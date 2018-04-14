Sobadan çıkan yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da sobadan çıktığı tahmin edilen yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Çaybükü köyünde Mustafa Kaya’ya ait iki katlı ahşap evde, oturma odasındaki sobadan sıçrayan kıvılcım sonrası yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm ahşap evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleriyle birlikte vatandaşlar da hortumlarla su tutarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrasında yangın kontrol altın alınırken, ahşap ev ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürürken, jandarma ekipleri de yangın yerinde incelemelerde bulundu.