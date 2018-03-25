Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te aynı evde kalan Şükriye Malkoç (85)ile kardeşi İbrahim Telci (71), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Olay, İzmit Turgut Mahallesi Demirağa Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Telci, geceyi geçirmek için ablası Şükriye Malkoç'un evine geldi. Gece uykuya dalan kardeşler, söndürülmeyen sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah saatlerinde İbrahim Telci ve Şükriye Malkoç'tan haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Polis, çilingirin kapıyı açmasının ardından içeriye girdiğinde Şükriye Malkoç ve İbrahim Telci'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. 2 kardeşin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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