Sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 yaşındaki Oğuzhan öldü

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, uyuduğu odadaki sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Oğuzhan Kemi (4), yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Korkuteli'ne bağlı İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Kemi, ailesi tarafından sobanın yanındaki kanepeye uyuması için bırakıldı. Aile üyeleri, evin dışındayken, iddiaya göre, soba tütmeye başladı. Odaya girdiklerinde dumanı gören ailesi, Oğuzhan Kemi'yi Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Kemi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kemi'nin cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Oğuzhan Kemi'nin cenazesi, bugün öğle vakti İmrahor Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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