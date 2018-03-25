HABER

Sobadan sızan gazdan zehirlenen abla kardeş hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 14:07 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen abla ve kardeşi hayatını kaybetti.Olay, sabah saatlerinde İzmit Turgut Mahallesi Değirağa Sokak üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen abla ve kardeşi hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde İzmit Turgut Mahallesi Değirağa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasta olan Şükriye Malkoç (85) ile yardım etmek için yanında kalan İbrahim Telci (71), akşam sobaya kömür koyarak uyudu. Abla kardeşten haber alamayan yakınları sabah saatlerinde durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını açtı. İçeride abla ve kardeşin hareketsiz yattığını gören ve ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Telci ve Malkoç’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan haberi alan abla ve kardeşin yakınları eve koştu. Yaklaşık 1 ay önce yine aynı evde sobadan sızan gazdan dolayı zehirlenme olduğu, ev sakinlerinin canlarını zor kurtardığı öğrenildi. Eve gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cesetler otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!

Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti

Denizli'de sabaha karşı büyük facia: En küçüğü 17 en büyüğü 19 yaşında

Denizli'de sabaha karşı büyük facia: En küçüğü 17 en büyüğü 19 yaşında

Cani 'öldüreceğim' diye mesaj atıyordu... Korkunç cinayetleri eski eşler ortaya çıkardı!

Cani 'öldüreceğim' diye mesaj atıyordu... Korkunç cinayetleri eski eşler ortaya çıkardı!

Adana'da kan donduran olay! Eşi eve kilitledi, polis böyle kurtardı: Bir darbe de çilingir vurmuş!

Adana'da kan donduran olay! Eşi eve kilitledi, polis böyle kurtardı: Bir darbe de çilingir vurmuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.