Sobadan sızan gazdan zehirlenen abla kardeş hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen abla ve kardeşi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde İzmit Turgut Mahallesi Değirağa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasta olan Şükriye Malkoç (85) ile yardım etmek için yanında kalan İbrahim Telci (71), akşam sobaya kömür koyarak uyudu. Abla kardeşten haber alamayan yakınları sabah saatlerinde durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını açtı. İçeride abla ve kardeşin hareketsiz yattığını gören ve ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Telci ve Malkoç’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan haberi alan abla ve kardeşin yakınları eve koştu. Yaklaşık 1 ay önce yine aynı evde sobadan sızan gazdan dolayı zehirlenme olduğu, ev sakinlerinin canlarını zor kurtardığı öğrenildi. Eve gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cesetler otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.