Sobadan sızan gazdan zehirlenen dede ve torunu öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Nihat Terzi (62) ile torunu Sertuğ Terzi (7) yaşamlarını yitirirken, 6 kişi de hastanede tedaviye alındı.
Olay, Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde Terzi ailesine ait evde meydana geldi. Sabah uyanan Sevim Terzi (54), evdeki kokuyu fark ederek, 112 Acil Komuta Merkezi'ne durumu bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen Nihat Terzi, eşi Sevim Terzi, oğlu Sedat Terzi (38), gelini Aynur Terzi (36), torunları Sertuğ (7), Eymen (2), Ege (8) ile Melisa'ya (1) ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan 8 kişiden Nihat Terzi ile Sertuğ Terzi yaşamını yitirdi. 6 kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti
Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...
Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi
İlk kez Taksim'de kullanıldı! Saldırıları önlemek için...
Kadınlar dikkat! Sütyen takmadığınızda başınıza neler geliyor?
Dünyanın en gizemli ülkesi 2018'e böyle girdi!
Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!
Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!
İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade
Okuyucu Yorumları 0 yorum