Sobadan sızan gazdan zehirlenen karı-koca toprağa verildi

Nedim KOVAN/KUMRU(Ordu), (DHA)- ORDU'nun Kumru ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Fatma-Cemal Enaz çifti, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Ordu'nun Kumru İlçesine bağlı Erikçeli Mahallesi'nde, 72 yaşındaki Fatma ve 80 yaşındaki Cemal Enaz çifti, dün gece evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Ordu Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin ardından çiftin cenazesi toprağa verilmek üzere Erikçeli Merkez Camii'ye götürüldü. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fatma ve Cemal Enaz çifti gözyaşlarıyla mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
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