Sobadan zehirlenen 13 yaşındaki Kardelen öldü, kuzeni komada

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki Kardelen Kurtalan öldü, aynı yaştaki kuzeni Gamze Yılmaz da hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Efsus Turan Mahallesi'ndeki evde, Kardelen Kurtalan ile kuzeni Gamze Yılmaz, aynı odada uyudu. Sabah kuzenleri uyandırmak için odaya gelen yakınları, iki kuzeni hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kuzenlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini ve Kardelen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen Gamze ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi olduğu için Gaziantep'e sevk edildi.