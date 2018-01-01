HABER

Sobadan zehirlenen 13 yaşındaki Kardelen öldü, kuzeni komada

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 5 dakika önce

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki Kardelen Kurtalan öldü, aynı yaştaki kuzeni Gamze Yılmaz da hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Efsus Turan Mahallesi'ndeki evde, Kardelen Kurtalan ile kuzeni Gamze Yılmaz, aynı odada uyudu. Sabah kuzenleri uyandırmak için odaya gelen yakınları, iki kuzeni hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kuzenlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini ve Kardelen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen Gamze ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi olduğu için Gaziantep'e sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Meral Akşener sözleri

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Meral Akşener sözleri

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Son dakika! İran'da ölü sayısı artıyor, Trump'tan sert tepki

Son dakika! İran'da ölü sayısı artıyor, Trump'tan sert tepki

Van Persie'nin babası transferi açıkladı

Van Persie'nin babası transferi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'yi sarsan üniversite hastanesindeki skandalın ayrıntıları ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan üniversite hastanesindeki skandalın ayrıntıları ortaya çıktı

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

Liseli genç önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Liseli genç önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!

Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!

İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu

İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu

Rezidansta şüpheli ölüm: İntihar mı, cinayet mi?

Rezidansta şüpheli ölüm: İntihar mı, cinayet mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.