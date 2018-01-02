Sobadan zehirlenen anne ile oğlu toprağa verildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitiren Hürüze Kaya (91) ve oğlu Adil Kaya (53), son yolculuğuna uğurlandı.
Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hürüze Kaya ve oğlu Adil Kaya'nın cenaze namazı Merkez Turan Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ölenlerin yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Anne- oğul kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Adil Kaya'nın yılbaşını mahalle kahvesinde geçirdikten sonra annesi ile birlikte oturduğu eve gittiği öğrenildi.
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