Sobadan zehirlenen kadın, hayatını kaybetti

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Reşat Canlı'nın (66) ardından eşi Zehra Canlı da (64) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
2 gün önce Reşat ve Zehra Canlı çiftinin, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mithat Soylu Bilgiç Caddesi üzerindeki evlerinden çıkmadığı fark eden komşuları, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde, her ikisini de hareketsiz şekilde yatar halde buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Reşat Canlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Zehra Canlı ise ilk müdahalenin ardından
İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Canlı, hayata 2 gün tutunabildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Erdoğan'ın eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Prof. Özkan'dan sıralama tweet'i
İdlib'de art arda patlamalar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Uludağ'da kritik saatler! Ekipler seferber oldu...
Küçük çocuğu taciz eden kişiye sokak ortasında linç!
CHP İzmir İl Kongresi karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu
Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar
ABD donuyor! Çok sayıda kişi aşırı soğuklardan hayatını kaybetti
Dacia Duster yenilendi
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum