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Sobadan zehirlenen kadın, hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 20:39 | Son Güncelleme 9 saat önce

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Reşat Canlı'nın (66) ardından eşi Zehra Canlı da (64) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 gün önce Reşat ve Zehra Canlı çiftinin, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mithat Soylu Bilgiç Caddesi üzerindeki evlerinden çıkmadığı fark eden komşuları, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde, her ikisini de hareketsiz şekilde yatar halde buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Reşat Canlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Zehra Canlı ise ilk müdahalenin ardından

İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Canlı, hayata 2 gün tutunabildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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