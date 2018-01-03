Sobadan zehirlenen koca öldü, eşi tedaviye alındı

Cüneyt ÖZFİDAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dursun Pirpir (76) öldü, eşi Ayşe Pirpir (73) ise tedaviye alındı.
Devrek ilçesine bağlı Sabunlar köyünde oturan Pirpir çiftinden haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde yaşadıkları eve gitti. İçeri giren yakınları, Dursun ve Ayşe Pirpir çiftini hareketsiz halde buldu. ihbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekibi, Dursun Pirpir'in hayatını kaybettiği belirledi. Hayati tehlikesi bulunan Ayşe Pirpir ise ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dursun Pirpir'in cesedi ise Devrek Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.
Pirpir çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.
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