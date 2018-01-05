Sobadan zehirlenen koca öldü, eşi yoğun bakımda

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Reşat Canlı (66) hayatını kaybetti, eşi Zehra Canlı (64) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mithat Soylu Bilgiç Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Reşat ve Zehra Canlı çiftinin evden çıkmadıklarını fark eden komşuları kapıyı kırarak içeri girdi. Üç çocuklu Canlı çiftinin hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Reşat Canlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Zehra Canlı ise ilk müdahalenin ardındanİskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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