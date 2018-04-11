Sobadan zehirlenen yaşlı kadın öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Başkadın Yaltı (69) öldü, eşi Muzaffer Yaltı (69) ise hastanede tedaviye alındı.

Altunhisar ilçesi Çukurkuyu-Bayat yolu üzerindeki evlerinde Muzaffer Yaltı ve eşi Başkadın Yaltı, gece kömür sobasını yakıp uyudu. Sabah yaşlı çiftten haber alamayan komşuları, balkondan eve girdi. Yaltı çiftini yataklarında hareketsiz bulan komşuları, sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Başkadın Yaltı’nın öldüğünü belirlerken, eşi Muzaffer Yaltı ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

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