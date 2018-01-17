Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

Yaşlı adam ve ailesi, apar topar dışarı çıkarak yangından kurtuldu. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, her şeyini kaybettiğini zanneden yaşlı adamın yüzünde bir tebessüm belirdi. Çünkü itfaiye ekipleri yangından çok sevdiği kedisini kurtarmıştı.

Yangından kurtarılan kedisine sarılan 83 yaşındaki Ali Meşe, kedisini kucağına alarak gözyaşları içerisinde evinin yanışını izledi.

Ali Meşe ile eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

Sobayı yakmak için benzin kullandığı esnada yangının çıktığını anlatan Meşe yaptığı açıklamada, "Sobaya benzin dökmüştüm ve sobanın parlamasıyla dışarı kaçtım. Dumanlar içinden eşim ve iki oğlum da evden çıktı. Evin bodrumunda bulunan 14 tavuktan 13'ü telef oldu." dedi.

İBRAHİM KALIN'DAN MÜJDELİ HABER

Bu acı olayın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili BoluValisi ile görüştüğünü belirterek 'Ali Meşe amcanın ihtiyacı giderilecek inşallah. Büyük geçmiş olsun. Ne amcamız ne de kedisi üşüsün..." mesajını paylaştı. (AA)