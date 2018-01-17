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Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 14:49 | Son Güncelleme 2 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sobayı benzinle tutuşturmak isterken evde yangın çıkmasına neden olan yaşlı adam, alevlerin arasından itfaiye tarafından kurtarılan kedisiyle gözyaşları içinde evinin yanışını izledi. İbrahim Kalın ise sosyal medyadan yayınladığı mesajda mağdur olan yaşlı adam ve kedisine sahip çıkılacağını belirtti.

Yaşlı adam ve ailesi, apar topar dışarı çıkarak yangından kurtuldu. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, her şeyini kaybettiğini zanneden yaşlı adamın yüzünde bir tebessüm belirdi. Çünkü itfaiye ekipleri yangından çok sevdiği kedisini kurtarmıştı.

Yangından kurtarılan kedisine sarılan 83 yaşındaki Ali Meşe, kedisini kucağına alarak gözyaşları içerisinde evinin yanışını izledi.

Ali Meşe ile eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

Sobayı yakmak için benzin kullandığı esnada yangının çıktığını anlatan Meşe yaptığı açıklamada, "Sobaya benzin dökmüştüm ve sobanın parlamasıyla dışarı kaçtım. Dumanlar içinden eşim ve iki oğlum da evden çıktı. Evin bodrumunda bulunan 14 tavuktan 13'ü telef oldu." dedi.

İBRAHİM KALIN'DAN MÜJDELİ HABER

Bu acı olayın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili BoluValisi ile görüştüğünü belirterek 'Ali Meşe amcanın ihtiyacı giderilecek inşallah. Büyük geçmiş olsun. Ne amcamız ne de kedisi üşüsün..." mesajını paylaştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu soba Mudurnu

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
geçmiş olsun yüreği sevgi dolu dedeciğim:((( umarım iktidar sanada bir yardım eli uzatır.filistinden suriyeden bilmem nerden gelen arplar sarayda karşılanıyor.. senin kimden ne eksiğin var:(((
içimizi parçaladın be amcam. Keşke imkanım olsaydı da sana yardım edebilseydim :(
gerçekten yardım yapılması gerekiyorsa bu amcaya bir ev için yardım kampanyası yapılmalı
suriyeli değil seni görmeli yetkililer -TİHH
bu garibi bu koyde farketmedin mi bolu
umarım vali bey gereken desteği sağlar.. kış günü çok zor..
garibanların ölüm nedenleri bile çok acı. hiç bir zenginin soba tutuşturuken ölme ihtimali yok
Acil yardımcı olmak lazım. Banka hesap vb olursa bağış yapılabilir. Kendisine yeni ev yaptırılması için belediyeninde ön ayak olması gerekir.
acil yardım edilmeli .
İyi yürekli insanlar çıkar da yardım ederler inşallah amcama :(
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