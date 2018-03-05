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Sobayı tutuştururken elinden düşürdüğü kibrit 2 evi yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 00:59 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, Hasan Misoğlu, sobayı yakmak istediği sırada elinden düşürdüğü kibrit, kendi evi ile bitişiğindeki akrabasının evinin yanmasına neden oldu.

Sobayı tutuştururken elinden düşürdüğü kibrit 2 evi yaktı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, Hasan Misoğlu, sobayı yakmak istediği sırada elinden düşürdüğü kibrit, kendi evi ile bitişiğindeki akrabasının evinin yanmasına neden oldu.
Yangın gece saatlerinde, Yeşil Mahalle Ayyüce Sokak'ta Hasan ve oğlu İsmail Misoğlu'nun yaşadığı evde çıktı. Hasan Misoğlu, sobayı yakmak istediği sırada elinde yanan kibriti halının üzerine düşürdü. Hasan Misoğlu ve yan odadaki oğlu alevleri söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Büyüyen alevler bitişikteki akrabaları Mustafa Türe'nin evine de sıçradı. Mustafa Türe itfaiyeye haber verirken dayısı Hasan ve yeğeni Hüseyin Misoğlu ile birlikte dışarıya çıktı. Dumandan etkilenen Hasan Misoğlu, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gelen itfaiye ekipleri, dar sokak ve hatalı araç parkları nedeniyle alevlere güçlükle müdahale etti. Vatandaşlar da bitişikteki evin çatısından alevlere su sıkarak söndürme çalışmalarına yardım etti. Mustafa Türe, söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.
Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri evden çıkardığı gaz kaçıran mutfak tüpünü kalabalığın yanına getirdi. Vatandaşlar 'Tüp patlayacak şimdi' diye tepki gösterdi. Bir vatandaş tüpü alıp koşarak bölgeden uzaklaştırdı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, 2 ev kullanılamaz hale geldi.
SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR
Bu sırada çevrede toplananlardan bazıları yangını ve söndürme çalışmalarını sosyal medyadan canlı yayın yaparken, bir kadın ise alevleri gösteren görüntülü konuşma yaptı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Sobayı tutuştururken elinden düşürdüğü kibrit 2 evi yaktıSobayı tutuştururken elinden düşürdüğü kibrit 2 evi yaktıSobayı tutuştururken elinden düşürdüğü kibrit 2 evi yaktıSobayı tutuştururken elinden düşürdüğü kibrit 2 evi yaktı

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