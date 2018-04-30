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 ‘Social Media Awards Turkey 2018' de D&R'a ödül

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 14:55 | Son Güncelleme

D&R, markaların sosyal medyada gösterdikleri performansın tarafsız veriye ve veri analizine dayalı olarak hazırlanan Social Media Awards Turkey 2018’de Socialbrands Veri Analitiği Ödülü'nde 'en iyi mağazalar kategorisi'nde ödüle layık görüldü.

 ‘Social Media Awards Turkey 2018' de D&R'a ödül

İSTANBUL, (DHA) - D&R, markaların sosyal medyada gösterdikleri performansın tarafsız veriye ve veri analizine dayalı olarak hazırlanan Social Media Awards Turkey 2018’de Socialbrands Veri Analitiği Ödülü'nde 'en iyi mağazalar kategorisi'nde ödüle layık görüldü.

Kültür-sanat ve medya perakende zinciri D&R, bu yıl 2'nci kez düzenlenen, sosyal medya ödüllerinin dağıtıldığı Social Media Awards Turkey 2018’de bu yıl da 'Socialbrands Veri Analitiği Ödülü' En İyi Mağazalar kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Sosyal medya kanallarını doğru zamanda, doğru içeriklerle aktif olarak kullanan D&R iki taraflı interaktif iletişim olanağına önem vererek takipçilerinden de bu doğrultuda aksiyon alıyor.

Boom Sonar ve Marketing Türkiye işbirliğiyle Türkiye’deki tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarının objektif verilerle ölçüldüğü, en başarılı marka ve projelerin, 22 kategoride yarıştığı yarışmada D&R mağaza kategorisinde ‘En İyi Mağazalar’ ödülüne layık görüldü.

(FOTOĞRAF)

‘Social Media Awards Turkey 2018' de D&R'a ödül ‘Social Media Awards Turkey 2018' de D&R'a ödül

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