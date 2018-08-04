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Şoför, rahatsızlanan kadın yolcuya ilk müdahaleyi yapıp hastaneye götürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 17:35 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da özel halk otobüsü sürücüsü Selahattin Sağır (33), epilepsi krizi geçiren ve dili boğazına kaçan kadın yolcuyu, ilk müdahalenin ardından hastaneye yetiştirdi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da özel halk otobüsü sürücüsü Selahattin Sağır (33), epilepsi krizi geçiren ve dili boğazına kaçan kadın yolcuyu, ilk müdahalenin ardından hastaneye yetiştirdi.

Olay, geçen Çarşamba günü Erzincan kent merkezinde meydana geldi. Binali Yıldırım Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Barbaros Mahallesi 8 numaralı hattında hizmet veren özel halk otobüsünde, 2,5 yıldır şoförlük yapan Selahattin Sağır, durakta yolcu alırken araçta bulunan bir kadın yolcu, rahatsızlanarak oturduğu koltuktan düştü. Adı öğrenilemeyen kadının düştüğünü gören Sağır, yanına giderek diğer yolcuların da yardımıyla ilk müdahaleyi yaptı. Epilepsi krizi geçiren hastayı yan çevirip, boğazına kaçan dilini dışarı çıkaran Selahattin Sağır, kadının nefes almasını sağladı. Sağlık ekiplerine durumu bildiren Sağır, yolcu bulunan otobüsle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hareket etti. Kısa sürede hastanenin acil servisine ulaşan Selahattin Sağır, hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. Hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Fevzipaşa Caddesi'ndeki durakta olayın meydana geldiğini anlatan Selahattin Sağır, şunları söyledi:

"Yolcu almak için durağa girdim. Yolcu alırken aracın içersinde bir yolcunun rahatsızlandığını gördüm. Hemen şoför koltuğundan kalkarak hastanın yanına gittim. Dilinin boğazına kaçtığını hissederek hastayı yan yatırdım. 112'den almış olduğumuz ilk yardım acil eğitimini uygulayarak hastanın dilini boğazından çıkardım. Hemen güzergâhımı terk ederek araştırma hastanesine yöneldim. Yolcunun sara hastası olduğunu öğrendik. Hastanede gerekli işlemleri yaptılar. Aracın içerisinde ben belki ilk yardımı uygulayamasaydım hastamızı arabada kaybedebilirdik. Ben her vatandaşımızın ilk yardım eğitimini almasını diliyorum. Aracımızda bulunan vatandaşlarımızla birlikte biz hastamızı geri döndürdük."

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