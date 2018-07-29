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Şoförün terk ettiği minibüs içinde 25 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 12:32 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 25 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yol kenarına terk edilen minibüs içinde yakalandı.

Şoförün terk ettiği minibüs içinde 25 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 25 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yol kenarına terk edilen minibüs içinde yakalandı.
Ayvacık bölgesinde yasa dışı geçişlere karşı yol kontrollerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, ilçeye bağlı Kulfal köyü sınırları içersinde yol kenarındaki 17 PL 331 plakalı minibüsü fark etti. Ekiplerin kontrol ettiği minibüste, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. Minibüsün şoförünün yol kontrolüne girmemek için içinde kaçakların bulunduğu aracı bırakıp kaçtığı belirlendi. Kaçan minibüs şoförünü arama çalışması sürüyor.
Öte yandan, yakalanan kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Şoförün terk ettiği minibüs içinde 25 kaçak göçmen yakalandıŞoförün terk ettiği minibüs içinde 25 kaçak göçmen yakalandıŞoförün terk ettiği minibüs içinde 25 kaçak göçmen yakalandı

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