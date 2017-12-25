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Şok gerçek gizli kamerada! Eşi banyoya gidince...

YAŞAM HABERLERİ | 25.12.2017 07:28 | Son Güncelleme 7 saat önce

Her gece salonda bıraktığı pantolonundan sürekli para eksildiğini fark eden Mehmet İ., eşi Anıl İ.’den şüphelendi. Gizli kamerayla banyodayken eşinin para aldığını görüntüledi. Boşanma kararı alıp görüntüleri mahkemeye sundu. Mehmet İ. eşine 500 bin TL tazminat davası açtı

İstanbul’da oto galerisi işleten Mehmet İ., bir sabah pantolonunun cebinden paraeksildiğini fark etti. Başta parayı kaybettiğini düşünen Mehmet İ. bu duruma aldırış etmedi. Cebinden ve cüzdanından sürekli para eksilen galerici, evine gizli kamera yerleştirdi. Ardından da pantolonu ve cüzdanını salonda bırakıp banyoya girdi. Kameranın kayıtta olduğu sırada Anıl İ., eşinin cüzdanından bir miktar para alarak salondan ayrıldı. Kameranın kaydettiği bu anların ardından eşiyle tartışma yaşayan Mehmet İ. boşanma kararı aldı.

500 BİN TL İSTEDİ

Habertürk gazetesinin haberine göre, dilekçesinde eşinin yemek pişirmediğini ve temizlik yapmadığını belirten Mehmet İ., “Verdiğim kredi kartından her ay 2 bin lira para çekmekte. Her gün evden çıkarken ihtiyaçları için 100 lira veriyordum. Bunu yapması beni çok üzdü. Beni para kaynağı olarak görüyor, parayı da annesinin evine harcıyor” dedi.

Eşiyle olan tartışmalarının ses kaydını da alan ve bunları mahkemeye sunan Mehmet İ. dilekçesinde “İşyerinde eşimin de bulunduğu bir aile toplantısı yapıyorduk. Bu sırada tartışma yaşadık. Bana hakaret ve tehditlerde bulundu, yumruk attı, kolumu ısırdı. Odanın kapısını kilitleyerek, beni balkondan atmaya çalıştı” diye konuştu. Eşinin defalarca onurunu kırdığını belirten Mehmet İ., boşanma davası açarak çocuğunun velayetinin kendine verilmesini, ayrıca 250 bin TL manevi, 250 bin TL maddi tazminat istedi.

‘BENİ ALDATTI’

Kocasının para çalmakla suçladığı Anıl İ. ise, karşı boşanma davası açtı. Aldatıldığını ileri süren Anıl İ., hakkındaki iddiaları yalanladı. Parayı eşinin bilgisi dahilinde cüzdanından aldığını, bu sırada kameranın kaydettiğini belirten Anıl İ. de 150 bin TL manevi 100 bin TL maddi tazminat talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
para boşanma aldatma

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Doğru söyleyen adam bence.
Bence de
her yanı ile rezil insanlar
evlenmek aile eş çocuk hepsi para para
Adamım geç bile kalmışsın.Bu kadın tam profosyonel yiyici
erkek hakli ama karsi dava acmis bakin görün kadin sozumona hakli cikacak
BU konu Hakkında yorum yapmadan geçemiyecem o kamerayı koyan adam zaten karısından boşanmak için bunu yapmış iyi günde kötü günde değilmi kendi şahsıma eşimin parası yoksa ihtiyacı varsa her zaman benim cebimden cüzdanımdan alabilir aynı şekilde benimde yoksa bende eşimden alırım sormam eşler her şeye rağmen birbirlerini korumak kollamak zorundalar burdaki adam tam bir davarmış üç beş kuruş için eşinden sırf boşanmak için bahaneler uydurmuş ve başarmış tasvip etmiyorum
yakın çevremden biliyorum ne yazık ki boşanmalarda erkeğin hakkı korunmuyor.erkek sonuna kadar haklı olsa bile kadından kurtulamıyor,ömür boyu para ödemek sonunda kalıyor.ayrıca mal paylaşımında o malın edinilmesinde sanki eşit kazanç ve emek varmış gibi ikiye bölünüyor.sonuç allah iyilerle karşılaştırsın yoksa ömür boyu yandın.
@sunmed aynen öyle haklısın eşit deniliyor ama eşit deiliz erkek olarak halbuki eşitlik diye biz erkekleri eşitlikte geçtiler.
adam olsaydın insan namusunu karısını bu şekilde ifşa etmezdin,bu aile sadece bu cüzdan işi değil ,karşılklı iftiralar ,her ikinizde rezilsiniz ,yazık büyüklerinize
adamın ayıbı eşine demekki yeterli bi para vermiyo ki garibimde almak zorunda kalmış kadını bide hırsızlıkla suçluyo mal ortak dır evlilikde neyin kafasını yaşıyo kocası denen totoş kendi keyif sürsün cep dolu cüzdan dolu kadıncaazz da beefendinin gözüne eline baksın versin diye vermiyincede çaldı oluyo ne günlere kaldık
kadına bak hem suçlu hem güçlü
bu durumda en az 3 sene sürecek mahkeme yollarına girmiş bulunuyorsunuz hayırlı olsun , sonrasında en mahrem kalması gereken yatak odaniz bile birbirinizi suçlamak için olduğu ve olmadığı gibi en iğrenç boyutuyla ortaya serilecek(mahkemede)ve buna en yakınlarınız da şahit olucak her duyduğunuz ithamlarda her ikiniz de asagilanicaksiniz(birbiriniz tarafından)ve bu süre zarfında çocuğa da her ikiniz karşı tarafı kotuleyecek ileride büyük ihtimalle sorunlu bir çocuk toplum içinde bulucaksiniz ama bunun suçlusu siz olucaksinjz çocuk sadece bir KURBAN...
adam evden cikarken esine evin masrafi icin para vermiyorsa kadin calmakta sonuna kadar hakli sonucta baskasinin cebi degil esinin cebi burda suclu kadin degil erkek
@mlfb eşinde olsa çalamazsın..bende esnafım yeri geliyor cebimde 1500 tl para oluyor fakat evime bırakacak 10 tl olmuyor..kirammış ;stopajmış;elektrik parasıymış,su parasıymış derken bi bakıyorum 1500 tl nin üzerine 1000 tl daha eklemem gerekiyor..ne yapıyorsun evine para bırakamıyorsun.. bide kalkmışsın burda hırsızlığı haklı görüyorsun..her ne olursa olsun bir insanın cebinden izinsiz para alıyorsan hırsızsındır bu eşinin cebi bile olsa..
Paranin kölesi olduk
gizli kamera, ses kaydı yapanın kendisi suçludur. tuzak kuruyor. boşanmaya niyeti var belge elde ediyor avukatıda suça ortak.
Günlük 100 tl ayda 3000tl 2000 tlde kredi kartı harcaması ayda 5000 tl dayı sen boşa bu karıyı beni al
Karıya bak vay uyanık vay
Bu işin çivisi çıkmış daha fazla rezil olmadan kimse kimseden bir şey istemeden ayrılın. Çocuğun velayetini de hakim çok iyi düşünerek uygun olana versin.
kadın haksız. hem suçlu hem güçlü bir de karşı dava açmış.
türkiyenin problemi evlenim sadece para kaynagı görüb annesine zaman ayıran dengesiz kişilikler ne zaman bitecek
bazı kadınlar cidden çok menfaatçi, sorumluluk sahibi değil, rahat etmek ve koca parası yemek için evleniyorlar.
basit bir oyun yemezleer
başka video görüntüleri cıkmasın
Sana kim evlen dedi kardeşim!:)
olan yine cocuga olacak
Senden habersiz arazi bile almıstır karın Anasının mal varlıgına el koydur
Sırf tıklansın diye aldatmaca başlıklarla yılın en çok tıklanan haber sitesi olmanız çok doğal son zamanlarda bunu çok yapar oldunuz
Kadının paraya ihtiyacı varsa kocasına söyleyip almalıydı.Kime inanacağını şaşırdı insan bu devirde insan.Herkes kendi penceresinden doğru yada yalan söyleyebiliyor. kocada doğru söyleyebilir belki kadında söyleyip almıştır.Çoğumuzda ne Allah korkusu kalmış ne vicdan her gün görüyoruz ülkemizdeki rezaleti Allah hepimizi ıslah etsin ne deyim.
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