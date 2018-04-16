Fatih’te bir sokağa giren tır park halindeki 6 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken tırın araçlara çarpma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, 22.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Rağbet Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden sokağa giren tır sürücüsünün gaza basması üzerine sokakta bulunan 6 araca çarptı. Çarpmadan sonra bir binanın duvarına da çarpan tır hızla olay yerinden uzaklaştı. Tır Sofular Caddesinde sıkıştı. Tırın peşinden giden vatandaşlar sürücüyü indirdi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Tır çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Tırın çarptığı 6 araçta maddi hasar meydana gelirken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Tır mahalleye dalmış, canlı bomba gibiydi
Bir araç sahibi Hasan Çiçekler, “Tır mahalleye dalmış, canlı bomba gibiydi. Önüne ne geldiyse almış, götürmüş. Bizim aracımız da pert olmuş. Vatandaşlar olmasa.. Polis ve vatandaş sıkıştırdı; yoksa ne varsa alır götürürdü. Böyle bir şey olmaz. Resmen canlı bomba” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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