HABER

Sokağa hızlı girmesine tepki gösteren 3 kişiyi pompalıyla yaraladı; serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 13:07 | Son Güncelleme

KARAMAN'da dün aracıyla sokağa hızlı girmesine tepki gösteren 3 kişiyi, pompalı tüfekle yaralayan sürücü Cem P.

Sokağa hızlı girmesine tepki gösteren 3 kişiyi pompalıyla yaraladı; serbest kaldı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da dün aracıyla sokağa hızlı girmesine tepki gösteren 3 kişiyi, pompalı tüfekle yaralayan sürücü Cem P. (32), gözaltına alındı. Şüpheli Cem P., polisteki ifadesinden sonra serbest bırakılırken, yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olay, dün saat 21.50 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1147'nci Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Nantu, kardeşi Gökhan Nantu ve yengesi Gül Nantu ile evin önünde oturduğu sırada, iddiaya göre, hafif ticari araç, sokağa hızlı girdi. Gökhan Nantu da, sürücüye tepki gösterdi. Yaklaşık 50 metre ileride duran sürücü aracından inip, etrafa av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Gökhan Nantu, kardeşi ve yengesi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan Nantu'nun yakınları sürücüyü yakalamak istedi ancak Cem P., olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralılar, taburcu edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Olaydan sonra kaçan Cem P., saklandığı evde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cem P., polise verdiği ilk ifadede, sokakta oturanların kendisine küfrettiğini, bu nedenle ateş ettiğini ileri sürdü. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Sokağa hızlı girmesine tepki gösteren 3 kişiyi pompalıyla yaraladı; serbest kaldıSokağa hızlı girmesine tepki gösteren 3 kişiyi pompalıyla yaraladı; serbest kaldı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Balıkesir'de 'huzur uygulaması'nda 13 kişi yakalandıBalıkesir'de 'huzur uygulaması'nda 13 kişi yakalandı
8 evden hırsızlık şüphelisi, kameradan yakalandı8 evden hırsızlık şüphelisi, kameradan yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.