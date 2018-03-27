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Sokak eylemi planladıkları öne sürülen 13 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 11:51 | Son Güncelleme

MERSİN'de nevruz kutlamaları öncesi korsan sokak eylemleri planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.  Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce nevruz kutlamalarını bahane ederek izinsiz sokak eylemleri planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren paylaşımlarından dolayı gözaltına alınan bir öğretmenin sorgusu sona erdi. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.

Sokak eylemi planladıkları öne sürülen 13 kişi adliyede

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de nevruz kutlamaları öncesi korsan sokak eylemleri planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce nevruz kutlamalarını bahane ederek izinsiz sokak eylemleri planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren paylaşımlarından dolayı gözaltına alınan bir öğretmenin sorgusu sona erdi. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.

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