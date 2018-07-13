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Sokak eyleminde polislere ateş açan PKK yandaşına müebbet hapis (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 10:54 | Son Güncelleme

ADANA'da 2014 yılında terör örgütü PKK yandaşlarınca yapılan korsan gösterilerde çevik kuvvet polislerine ateş açmakla suçlanan Ahmet Çiray (28), müebbet hapse çarptırıldı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2014 yılında terör örgütü PKK yandaşlarınca yapılan korsan gösterilerde çevik kuvvet polislerine ateş açmakla suçlanan Ahmet Çiray (28), müebbet hapse çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Çiray, karar üzerine yakalandı. Olay, 15 Haziran 2014'te Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Terör örgütü PKK sempatizanları yolu kapatarak polise molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı attı. Bu sırada Ahmet Çiray belinden çıkardığı tabanca ile çevik kuvvet polisleri H.A., F.E., F.Ç. ve L.Ü.'ye doğru ateş açtı. O anlar ise yine polis kamerası tarafından görüntülendi. Kaçan zanlı ise kısa sürede yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Çiray, suçlamaları kabul etmeyip, "Eylemin olduğu mahallede oturuyorum. O sırada sokaktan geçtim, evimin önünde otururken fotoğrafların çekilmiş olabilir. Polis memurlarına ateş etmedim" dedi. Çiray, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Çiray'ın tabancayla polislere ateş ettiği kesinleştirildi. Bu gelişme üzerine Çiray, 'Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmak' suçundan müebbet hapse mahkum etti. Sanığa, ayrıca '4 polis memurunu öldürmeye teşebbüs etmek', 'toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etmekten', 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahla katılmaktan', 'Kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme' ve 'Silah bulundurma' suçlarından toplam 14 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiray'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Çiray, sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.

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