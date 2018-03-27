Sokak eylemleri planladıkları iddia edilen 13 kişi serbest bırakıldı

Mersin’de, Nevruz öncesi sokak eylemleri planladıkları iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 1’i savcılık kararıyla, 12’si ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz kutlamalarını bahane ederek sokak eylemi planladıkları iddia edilen terör örgütü mensupları ve sempatizanlarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen şahısların adreslerine eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, bir öğretmen de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nı eleştiren paylaşımlarından dolayı gözaltına alındı.

Bu sabah emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 1’i savcılık kararıyla, 13’ü ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.