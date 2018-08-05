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Sokak köpeği, kuyruğu ve ayağı kesilmiş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 12:51 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, ayağı ve kuyruğu kesilmiş şekilde bulunan sokak köpeği, barınağa götürülerek tedaviye alındı.

Sokak köpeği, kuyruğu ve ayağı kesilmiş halde bulundu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, ayağı ve kuyruğu kesilmiş şekilde bulunan sokak köpeği, barınağa götürülerek tedaviye alındı.
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Fevzipaşa Mahallesi'nde belediye işçileri, sabah saatlerinde kum ocağı şantiyesine yakın alanda yaralı köpek buldu. İşçiler, daha sonra Gaziantep Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma (KİHAYKO) temsilcisine bilgi verdi. KİHAYKO temsilcisi Bekir Şentürk tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı köpeğin durumu, Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) iletildi. Gaziantep'ten hayvan ambulansıyla ilçeye gelen görevliler, ayağı ve kuyruğu kesilen köpeği tedavi için hayvan barınağına götürdü. Yaralı köpeğin tedavisine başlanırken, kesilen kuyruk ve ayağındaki yaralarda kurtlanma olduğu belirtildi. Sokak köpeğinin nasıl yaralandığı araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Sokak köpeği, kuyruğu ve ayağı kesilmiş halde bulundu

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