Sokak köpeğine kemerle saldırıp bıçakladılar

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda 4 kişinin, sokak köpeklerine kemerler saldırıp bıçaklaması bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Beyoğlu Taksim Kuyu Sokakta Pazartesi günü 03.00 sıralarında meydana geldi. 4 kişi, sokak içerisinde yatan 2 sokak köpeğine saldırdı. Bir süre köpekleri döven grup sokak içerisinde yürürken köpekler saldırganların arkasından gitti. 2 kişi sokak köpeklerini kemerle vurup kovaladı ve köpekler kaçmaya başladı. İçlerinden bir kişi, yanında bulunan bıçağı ile köpeklerden birini bıçakladı. Saldırganlar bir süre sonra sokak içerisinde yürüyerek uzaklaştı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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