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Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 14:32 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde, evinin bahçesine giren sokak köpeğini demir şömine levyesiyle öldürüp, evinin banyosunda saklayan ve komşularının ihbarı üzerine polis tarafından yakalanan A.T. (45), gözaltına alındı. İfadesinde köpeğe öldürmek değil, korkutmak için vurduğunu ileri süren A.T., 1255 lira ceza kesilip, serbest bırakıldı.

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Olay, 8 Mayıs Salı günü, ilçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk sahibi A.T., iddiaya göre, evinin bahçesine giren sokak köpeğini sivri ucu bükük, demir şömine levyesiyle öldürdükten sonra evine aldı.

SESLERİ DUYAN KOMŞULAR POLİSE HABER VERDİ

Gece sesleri duyup, şüphelenen komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

BANYODAKİ POŞETİN İÇİNDE KORKUNÇ MANZARA

A.T.'nin evine girip, arama yapan ekipler, banyoda poşet içindeki ölü köpeği buldu. Gözaltına alınan A.T., Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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A.T.'nin, ifadesinde, köpeğin sık sık bahçesine girip, kendisine saldırdığını ileri sürerek, "Korkutmak istedim. Amacım öldürmek değildi. Demir şömine levyesi başına gelince bir anda hareketsiz kaldı. Korkup, evime aldım" dediği öğrenild

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SERBEST BIRAKILDI

A.T., emniyetteki ifadesinin ardından 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 1255 liralık para cezası kesilerek, serbest bırakıldı. Mahalleli ve hayvanseverlerin tepki gösterdiği A.T.'nin, serbest kalmasının ardından ilçeden ayrıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
köpek banyo Muğla Milas

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