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Sokak köpekleri, 4 oğlağı telef etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 07:51 | Son Güncelleme

ADANA'da sokak köpekleri, keçi sürüsüne saldırıp, 4 oğlağı telef etti.

Sokak köpekleri, 4 oğlağı telef etti

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da sokak köpekleri, keçi sürüsüne saldırıp, 4 oğlağı telef etti.
Olay, sabaha karşı merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan memleketi Adana'ya satmak için keçi getiren Feshi Tekin (44), hayvanları evinin yakındaki boş araziye bıraktı. Saat 03.00'e kadar hayvanların başında bekleyen Tekin, daha sonra yemek yemek için eve gitti. Hayvanlar yalnız kalınca, sokak köpekleri sürüye saldırdı. Köpekler, sürüdeki 4 oğlağı telef ederken, diğer hayvanlar ise panikle kaçtı. Bir vatandaşın ihbarı zerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Durumu polislerden öğrenip, hayvanlarını bıraktığı yere gelen Tekin, 4 oğlağın telef olduğunu görünce, üzüntüden yıkıldı. Gün ağarana kadar kaçan hayvanlarını arayan Tekin, 19'unu yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki 2000 Evler Mahallesi'nde buldu. 2 keçisinin ise kayıp olduğunu söyleyen Tekin, telef olan oğlaklarla birlikte yaklaşık 3 bin liralık zarara uğradığını ifade etti. Tekin, bulduğu hayvanlarını evine götürdü.

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Sokak köpekleri, 4 oğlağı telef ettiSokak köpekleri, 4 oğlağı telef ettiSokak köpekleri, 4 oğlağı telef ettiSokak köpekleri, 4 oğlağı telef etti

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