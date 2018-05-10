HABER

Sokak köpekleri, ahıra girip 100 küçükbaşı telef etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 11:43 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 kadar sokak köpeği, ilçe merkezinde girdikleri ahırdaki 100 küçükbaşı telef etti.

Sokak köpekleri, ahıra girip 100 küçükbaşı telef etti

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 kadar sokak köpeği, ilçe merkezinde girdikleri ahırdaki 100 küçükbaşı telef etti.
Beytüşşebap ilçesi Tatar Mahallesi'nde 15 kadar sokak köpeği, Mizgin Ulaş'a ait ahıra girip, küçükbaşlara saldırdı. Köpekler, 100 keçi ve koyunu telef etti. Sesler üzerine ahıra giden çoban Abdulkerim Çokdoğan, korkunç manzarayla karşılaşınca, mahalleliden yardım istedi. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle köpekler, uzaklaştırdı.
Abdulkerim Çokdoğan, 50 koyun ile 50 keçinin telef olduğunu belirterek, "Hava yağmurlu olduğu için hayvanları, ağıldan ahıra almıştık. Yaklaşık 15 köpek, ahıra girip hayvanlara saldırdı. Yaptığımız ilk tespitlerde 50 koyun ile 50 keçi telef oldu. Sokak köpekleri ilçede büyük sıkıntılara neden oluyor. Bunun için önlemlerin alınması gerekiyor. Hayvanlarımızın telef olmasından dolayı çok mağduruz, yetkililerden yardım talebinde bulunuyoruz" dedi.
Beytüşşebap Belediyesi ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası bölgeye giderek zarar tespiti çalışması yaptı.

FOTOĞRAFLI

Sokak köpekleri, ahıra girip 100 küçükbaşı telef ettiSokak köpekleri, ahıra girip 100 küçükbaşı telef ettiSokak köpekleri, ahıra girip 100 küçükbaşı telef ettiSokak köpekleri, ahıra girip 100 küçükbaşı telef etti

Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyorErdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog
Ankara'da korku dolu dakikalar! Ankara'da korku dolu dakikalar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.