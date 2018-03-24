Sokak köpekleri, kümes hayvanlarını telef etti

Manisa’nın Kula ilçesinde bir evin bahçesindeki kümeste bulunan 26 tavuk ve horoz sokak köpekleri tarafından telef edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kula’nın Seyit Ali Mahallesi Sazlık Mevkii’nde Mehmet Özkan’a ait evin bahçesindeki kümeste bulunan 26 tavuk ve horoz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Başıboş köpekler, kümese girdikten sonra tavuk ve horozları önce boğdu sonra parçaladı.
Sabah kalkıp tavuklarına yem vermek üzere bahçeye geldiğinde gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşayan Mehmet Özkan, "Gördüklerime inanmak istemedim. Tavukların yarısı bahçede cansız yatıyordu. Bazılarıysa tamamen parçalanmış durumdaydı. Üzüntüden ne yapacağımı bilemedim. Bu köpeklerin çocuklarımıza da saldırmasından korkuyorum. Başıboş köpekler grup halinde sokaklarda geziyor” diyerek tepki gösterdi.
Mahalle sakinleri de evlerinin yanındaki boş arazide çok sayıda aç sokak köpeği bulunduğunu, bu köpeklerin çevreye daha fazla zarar vermeden yetkililerin önlem alması gerektiğini dile getirdi.
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