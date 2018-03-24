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Sokak köpekleri kümesteki 26 tavuk ve horozu boğdu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 13:09 | Son Güncelleme

MANİSA’nın Kula ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kümesteki toplam 26 tavuk ve horoz öldü.

Sokak köpekleri kümesteki 26 tavuk ve horozu boğdu

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Kula ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kümesteki toplam 26 tavuk ve horoz öldü.
Kula’nın Seyit Ali Mahallesi Sazlık mevkisinde, Mehmet Özkan’a ait evin bahçesindeki kümeste bulunan toplam 26 tavuk ve horoz, dün gece, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpekler, kümesteki tavuk ve horozları boğarak öldürdü. Sabah tavuk ve horozlarına yem vermek için kümese gittiğinde durumu farkeden Özkan, "Gördüklerime inanmak istemedim. Tavukların yarısı bahçede cansız yatıyordu. Bazılarıysa tamamen parçalanmış durumdaydı. Üzüntüden ne yapacağımı bilemedim. Bu köpeklerin çocuklarımıza da saldırmasından korkuyorum. Defalarca zabıta ekiplerini arayıp, uyarmamıza rağmen hiçbir girişimde bulunmadılar. Başıboş köpekler grup halinde sokaklarda geziyor. Artık bir an önce önlem alınsın" dedi.
Mahalle sakinleri de evlerinin yanındaki boş arazide çok sayıda aç sokak köpeği bulunduğunu belirtip, bu köpeklerin çevreye daha fazla zarar vermeden yetkililerin önlem alması gerektiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Sokak köpekleri kümesteki 26 tavuk ve horozu boğduSokak köpekleri kümesteki 26 tavuk ve horozu boğduSokak köpekleri kümesteki 26 tavuk ve horozu boğduSokak köpekleri kümesteki 26 tavuk ve horozu boğdu

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