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Sokak köpekleri saldırdı 3 oğlak telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 06:17 | Son Güncelleme

Adana’da sokak köpekleri keçi sürüsüne saldırdı 3 oğlak telef oldu.Alınan bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı civarında bulunan boş bir arazide meydana geldi.

Sokak köpekleri saldırdı 3 oğlak telef oldu

Adana’da sokak köpekleri keçi sürüsüne saldırdı 3 oğlak telef oldu.

Alınan bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı civarında bulunan boş bir arazide meydana geldi. Fesi Tekin’e ait olan keçi sürüsü boş bir arazide otladığı sırada yaklaşık 15 köpek tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anında sürüdeki keçilerin hepsi bir yana kaçarken, sürü içerisinde bulunan 4 oğlak kaçamadı. Oğlaklardan 3 tanesi telef olurken biri de yaralandı. Daha sona çevredeki bir vatandaş köpek sürüsünü kovaladı. Ardından olay yerine gelen sürünün sahibi Tekin, saldırı sırasında kaçan keçilerini çevrede aramaya başladı.

Sokak köpekleri saldırdı 3 oğlak telef oldu

Sokak köpekleri saldırdı 3 oğlak telef oldu

Sokak köpekleri saldırdı 3 oğlak telef oldu

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