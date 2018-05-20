Sokak lambasını değiştirmek için çıktığı direkten düşüp, öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, sokak lambasını değiştirmek için direğe çıkan İkrami Dinç (62), 7 metre yükseklikten düşerek, yaşamını yitirdi.

Elazığ'ın merkeze bağlı Aşağı Demirtaş köyünde yaşayan İkrami Dinç, evinin yan tarafında bulunan sokak lambasının yanmadığını fark etti. Direğe çıkarak, lambayı değiştirmeye çalışan Dinç, dengesini kaybedip, 7 metre yükseklikten düştü. Köy sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan İkrami Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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