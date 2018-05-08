Sokak ortasında 2 kişiyi öldüren zanlı teslim oldu

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, tartıştığı dünürlerini öldüren Mehmet Ö. (63), memleketi Kırıkkale'de polise teslim oldu. Öldürülen çiftin vurulma anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 28 Nisan'da Ulucami Mahallesi Tahtakale Caddesi üzerinde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen Mehmet Ö., bilinmeyen bir nedenle sokakta dünürleri Mustafa Kaya (43) ve Zeynep Kaya (36) çiftiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ö., belinden çıkardığı tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Önce Zeynep Kaya'yı vuran Mehmet Ö., yerde eşinin üzerine kapanan Mustafa Kaya'ya da ateş ederek öldürdü. Olayın ardından saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kaya çiftini ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çift, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, cinayet anının bir işyerinin güvenlik kamerasına an ve an yansıdığı görüldü. Polisin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürerken, Mehmet Ö.'nün bugün memleketi Kırıkkale'de emniyete teslim olduğu öğrenildi.

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