Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Osman Kara (43), sokakta tartıştığı E.P. (28) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerinde meydana geldi. Keşan'da hurdacılık yapan Osman Kara, daha önce hurda alım-satımı konusunda husumeti olan E.P. ile Paşayiğit Caddesi üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.P. cebinden çıkarttığı bıçakla Osman Kara'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Kara, kanlar içerisinde yere yığılırken, E.P. ise olay yerinden kaçtı. Osman Kara, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kara'nın cesedi otopsi için hastane morguna konuldu. E.P. ise olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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