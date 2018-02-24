Sokak ortasında cinayet

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Mesut Kırık (37) sokakta karşılaştığı, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişi tarafından tabanca ile ateş edilerek göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan Mesut Kırık yaşamını yitirdi.
Olay akşam saatlerinde, Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Gümüş Pala Caddesi'nde meydana geldi. Kardeşi ile birlikte sokakta yürüyen Mesut Kırık kimliği belirlenemeyen bir kişi ile karşılaştı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan kişi tabancasını çıkararak Mesut Kırık'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Mesut Kırık yere yığıldı. Tabancayı yere atan saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Mesut Kırık'a ilk müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kırık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mesut Kırık'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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