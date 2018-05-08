Sokak ortasında eşini öldürdükten sonra intihara kalkıştı (2)

KURTARILAMADI
Ankara’da boşanma davası açan eşi Satı Fındık’ı (38) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren ve daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşleyerek ağır yaralanan Ayhan Fındık (44), hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-
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