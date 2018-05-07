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Sokak ortasında kendinden geçti (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 13:15 | Son Güncelleme

Sayın Yazı İşleri Müdürleri; 'Kullandığı madde zombiye çevirdi' başlıklı haberimizi, alınan bilgiye göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.

Sokak ortasında kendinden geçti (2)- Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürleri;
'Kullandığı madde zombiye çevirdi' başlıklı haberimizi, alınan bilgiye göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.
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YENİDEN

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, sokak ortasında kendinden geçip sızan kişiye çevredekiler müdahale etti. Bir süre sonra kendisini toparlayan bu kişi, yalpalayarak, sokaktan uzaklaştı.
Alsancak Semti Kahramanlar Mahallesi'nde C.D. (30) adlı kişi, yalpayarak yürürken, kendinden geçti. Ayakta durmakta zorlanan C.D., park halindeki araca tutunarak, ayakta kalmaya çalıştı. Ancak bir süre sonra sonra yere yığılan kişiye çevredekiler müdahale etmek istedi, ayıltmaya çalıştı.
Mahalle sakinlerinin ayağa kaldırdığı kişi, yürümeye çalışarak, oradan uzaklaşmak istedi; ancak kalkamadı. Bir süre sonra kendisini toparlayan C.D., ayağa kalkıp yürümeye başladı.
'ALKOL ALDIKTAN SONRA HAP ALDIM
Kendine gelen C.D. (30), alkol aldıktan sonra kullandığı antidepresan hap nedeniyle baygınlık geçirdiğini söyledi. Hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen C.D., "Çevredekiler, beni o halde görünce uyuşturucu madde kullandığımı düşündü. Ancak ben uyuşturucu kullanmadım. Alkol aldıktan sonra antidepresan hap aldım. Onun etkisiyle baygınlık geçirdim. Öyle görüntü verdiğim için üzüldüm" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sokak ortasında kendinden geçti (2)- YenidenSokak ortasında kendinden geçti (2)- Yeniden

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