Sokak ortasında kız çocuğunu darbedip, kaçtı

ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, F.K. isimli kız çocuğu (16), sokak ortasında, kimliği belirsiz kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle darbedildi. Polis, çevredekilerin araya girmesinin ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olay, öğle saatlerinde, merkez Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen F.K. isimli kız çocuğuna, henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz bir kişi saldırdı. F.K.'yi bir süre darbeden saldırgan, çevredekilerin müdahale etmesinin ardından olay yerinden kaçtı. Darbedilen F.K., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.K., tedaviye alınırken, polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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