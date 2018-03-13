HABER

Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 22:42 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üniversiteli bir genç kızın çantasını alan silahlı saldırgan genç kızı yerde sürükledi. Üniversiteli kızın imdat sesini duyan polis ekipleri gaspçıyı kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sularında, İhsaniye Mahallesi İhsaniye Sokak'ta evine gitmek üzere yürüyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi S.K., kendisini takip eden silahlı şahsın saldırısına uğradı.

G.K.(25) adlı saldırgan, genç kızın çantasını almak için peşinden kovaladı. Kısa sürede genç kızı yakalayan saldırgan kadının çantasını almak istedi. S.K. direnince yerlerde sürüklendi ve yaralandı.

Genç kızın imdat çığlıkları üzerine saldırgan hızla kaçarken, bu sırada devriye halinde olan polis ekipleri olayı görüp harekete geçti.

yakalandı

Ekipler saldırganı kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek silahı elinden alınan saldırgan G.K. gözaltına alındı. Yapılan sorgusunun ardından Bandırma Adliyesi'ne sevk edilen G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli G.K.'nın evden hırsızlık, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olduğu anlaşılırken büyük bir tehlike atlatan ve çantasına yeniden kavuşan talihsiz üniversite öğrencisi S.K. ise polis ekiplerine teşekkür etti.

Bandırma Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve ekibine telefonda teşekkür eden S.K. bir daha benzer olayların yaşanmamasının en büyük temennisi olduğunu dile getirdi.

9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genç kız Balıkesir Bandırma gasp

En Çok Okunan Haberler

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
yahu kardeşim bu adamın yukarda belırtılen bu kadar suçtan kaydı varda nden dişarda dolaşır ınsan öldürmek ıçınmı halkın ıçınde böylede nıcelerı var kardeşim asacaksın yada zındanlarda ömür boyu hapıslarda klacak ıdam gelşsın artık bu ülkede durust vatandaşında huzrl yaşama hakkı olsun yahu
1. Bu puşt içerde kosa süre yatıp doşarı çıkar yine birilerinin başını belaya sokar 2. Kendini savunamayan kızlarımız gece dışsrı çıkmasın dememizdeki gaye bunun gibi itler sebebiyledir. Çıksın diyenlerin kim olduğunu siz tahmin edin artık
Diğer Haberler
İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu: “Gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlattık”

İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu: “Gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlattık”

Üniversiteli genç kızın çantasını gasp etti, tutuklandı

Üniversiteli genç kızın çantasını gasp etti, tutuklandı

Samsun’da liseli genç intihar etti

Samsun’da liseli genç intihar etti

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi

9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.