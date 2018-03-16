Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, Erdinç Yorenç (57), sokak ortasında ölü bulundu.
Bugün saat 04.30 sıralarında, Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta bir erkeğin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, ölen kişinin Erdinç Yorenç olduğu anlaşıldı. Başında yara izine rastlanan Yorenç'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedenini belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ilk incelemede Yorenç'in başındaki yara izinin yeni olmadığının anlaşıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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