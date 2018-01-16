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Sokak ortasında savaş gibi çatışma! Kaçarken küçük kıza çarptı

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 14:08 | Son Güncelleme 1 saat önce

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma, MOBESE kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille olay yerinden kaçan bir kişinin, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza çarpıp, metrelerce savurduğu görülüyor.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı 473’üncü Sokak’ta, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında dün çıkan, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. MOBESE kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine önce sopalarla saldırdığı ardından silahlarla ateş ettiği anlar yer alıyor. Görüntülerde, kalabalık caddede, ellerinde tabanca olan tarafların birbirine ateş ettiği sırada, araçtan inen bir kişinin daha elindeki tabancayla rastgele ateş ettiği görüldü.

ARAÇLA KAÇARKEN KÜÇÜK KIZA ÇARPMIŞ

Görüntülere göre, silahlı çatışmanın ardından otomobille olay yerinden kaçmak isteyen bir saldırganın önü, başka bir araçla kesildi. Saldırgan, önündeki araçtan kurtulup, bölgeden kaçmaya devam ederken,yolun karşısına geçmeye çalışan Esra K.’ye (11) çarptı. Küçük kız, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, saldırgan da otomobille olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Esra K., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis,silahlı çatışmaya katılan ve kimliği tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmada yer alan diğer saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma!
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Anahtar Kelimeler:
MOBESE Kayapınar Diyarbakır silahlı çatışma

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
E NERDE POLİS YOK ADAMLAR ÖLÜR İŞBİTER SONRA GELİRLER ELLERİNDE BİR ŞERİT BİRDE DEFTER KIROKİ ÇİZERLER DAGILIN MERAKLI HALKI DAGITIRLAR OKADAR ÇİZERLER BİTER ÖLENÖLÜR KALAN SAGLAR BİZİMDİR
@vural1946 iki aile arazi yüzünden anlaşamasın, silahla cadde ortasında çatışsın. ama suç polisin olsun. yok öyle yağma. ölene de öldürene de acımam ne halleri varsa görsünler.
@ogu.gultekin ee polis neden var ozaman olay yerine zamanında gidilse belkide ölü olmayacak insanlar elbette kavga eder silahla çatışır bunlara mudahele etmek kimin görevi bay cok bilmiş sölermsin??
bırakın gebertsinler birbirini
bu gerikalmış halk medeni bir şekilde masabaşında anlaşmaz. sokakta silahla adalet sağlamaya çalışırlar.
adalet mağdurları koruyamaz hale geldi yasalar yetersiz herkes kendi kanununu uygular hale geldi.ben adliyeye gittimmi bilmeliyimki adalet benim hakkımı koruyacak o zaman bu olaylar olmaz
sivillerde 17milyon silâh var,sivil ve terörist silâhlanmasına hayır!
BU ÜLKEDE POLİS NE İŞ YAPAR ACABA MERAK KONUSU .
sığır sürüsü maraba pislikler birbirinizi gebertinde doğuda kalın batıya gelmeyin kansız pislikler ne olayınız biter ne belanız biter ne pkklılığınız biter say say bitmez dünya pislikleri
BETER OLUN YİYİN BİRBİRİNİZİ...
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