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Sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 14:31 | Son Güncelleme

Adana’da sokak ortasında iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli, tabancalı kavgada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet olan ve bir birlerine yaralayan iki grup karşı karşıya gelince taraflar arasında başlayan tartışma kavga dönüştü.

Adana’da sokak ortasında iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli, tabancalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet olan ve bir birlerine yaralayan iki grup karşı karşıya gelince taraflar arasında başlayan tartışma kavga dönüştü. Kavgada pompalı tüfek ve tabanca kullanıldı. Bu sırada olayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Çıkan kavgada Ayhan Benel, Bekir Yurtsever, Kaan Şimşek ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı.
Bu arada olay yerindeki yaralılardan Bekir Yurtsever, "Bundan sonra burada Abdallara yaşam hakkı yok, onlar ölecek" diye bağırdı. Bu bağırmanın ardından diğer gruptan gelen bir kaç kişi ile yaralı şahıslar arasında kavga çıktı. Kısa süren kavgayı polis araya girerek önledi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ise olaya karıştığı öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kavganın çıktığı yer de 11 boş kovan, 8 boş fişek ele geçirdi.
Olayla ilgili polisin çalışması devam ediyor.

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